vrijdag 12 januari 2024 om 19:56

Iúri Leitão wint zijn derde Europese titel in de scratch, bijrol voor Eefting

Iúri Leitão heeft Portugal de eerste gouden medaille bezorgd tijdens het EK baanwielrennen in Apeldoorn. In de scratchrace maakte de 25-jarige renner, op de weg uitkomend voor Caja Rural-Seguros RGA, indruk en uiteindelijk won hij met een ronde voorsprong. Roy Eefting kon zich niet in de strijd voor het podium mengen en eindigde elfde.

De scratch, een duuronderdeel waarbij renners proberen als eerste over de finish te komen zonder dat ze punten kunnen verdienen door tussentijdse sprints, was meteen boeiend. Het startschot had nog maar nauwelijks geklonken, of de eerste aanvallers sprongen weg uit het peloton. De snelle mannen wilden het niet laten gebeuren en alles kwam weer bij elkaar.

Halverwege de wedstrijd over zestig ronden (15 km) viel Bartosz Rudyk aan en de Pool pakte driekwart ronde voorsprong. Onder anderen kersvers Europees kampioen afvalkoers Tobias Hansen zorgde ervoor dat het achter de Pool niet stilviel. Rudyk vocht voor wat hij waard was, maar werd uiteindelijk ingelopen.

Door het hoge tempo viel het peloton in de tweede helft van de wedstrijd uit elkaar. Daarbij ontstond een kopgroep van tien renners. Onder anderen Tuur Dens, Hansen, Oscar Nilsson-Julien, Ethan Vernon, Rudyk, Iúri Leitão en Sebastián Mora waren bij de tien namen, die een ronde pakten op de rest.

Leitão gaat in een vloek en een zucht rond

Met nog negen ronden zette Leitão aan en de Portugees pakte meteen een mooi gat. In een vloek en een zucht ging hij rond. In de laatste vijf ronden wist hij de Europese titel veilig te stellen, zijn derde, nadat hij in 2020 en 2022 ook al de beste was. De Oostenrijker Tim Wafler sprintte verrassend naar de zilveren medaille, het brons was voor Hansen.