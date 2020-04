Italiaanse lockdown versoepeld: vanaf 4 mei weer trainen maandag 27 april 2020 om 09:31

Italië heeft besloten hun lockdown vanwege het coronavirus iets te gaan versoepelen. Vanaf 4 mei gaan parken en veel winkels weer open en mogen profwielrenners weer buiten trainen.

In een televisietoespraak heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte de versoepeling van de maatregelen toegelicht. Sporten in de open lucht is vanaf 4 mei weer toegestaan, maar wel met twee meter afstand.

Vanaf 18 mei gaan ook professionele sportclubs weer open, waardoor onder andere ook voetbalclubs weer in groepsverband kunnen trainen.

Weer twee weken later zullen restaurants en koffiebarretjes hun deuren weer mogen openen. Premier Conte benadrukt wel dat dit alles met de nodige voorzorgsmaatregelen dient te gebeuren. “Als je van Italië houdt, houd dan je afstand”, benadrukte hij in zijn toespraak.

Italië is zwaar getroffen door het coronavirus. Sinds 10 maart verkeert het land in een strenge lockdown. Tot nu toe zijn er 26.644 mensen overleden door het coronavirus. De kinderdagverblijven, scholen en universiteiten blijven tot september gesloten.