Italiaanse klimmer Lorenzo Fortunato doet stap omhoog naar de WorldTour

Lorenzo Fortunato rijdt vanaf 2024 voor Astana Qazaqstan. De 27-jarige Italiaan heeft een contract voor twee jaar getekend bij het Kazachse WorldTeam. Hij komt over van het ProContinentale EOLO-Kometa.

“Ik ben heel blij om me aan te sluiten bij Astana, een team met een grote historie”, aldus Fortunato. “Ik kijk er erg naar uit om mijn nieuwe ploeg te ontmoeten en daar te blijven verbeteren, zoals ik de afgelopen drie jaar heb gedaan. Ik weet zeker dat ik bij Astana meer kansen heb om mezelf te bewijzen als helper en als renner die resultaten kan behalen vanwege het uitgebreidere wedstrijdprogramma. Ik ben heel dankbaar voor deze mogelijkheid om de stap naar de WorldTour te zetten en ik hoop dat ik het vertrouwen kan belonen in de komende jaren.”

Monte Zoncolan

Fortunato is prof sinds 2019. Zijn grootste zege boekte hij in 2021, toen hij in de Giro d’Italia de etappe met finish op de Monte Zoncolan won. Dit jaar schreef de klimmer een rit en het eindklassement van de Vuelta Asturias op zijn naam. Ook werd hij vijfde in de Tour of the Alps en zesde in de Ronde van Slovenië.

“Gezien alle resultaten die Lorenzo al behaald heeft, lijkt dit een goed moment voor hem om de stap te maken naar de WorldTour”, zegt Alexandre Vinokourov, de teammanager van Astana Qazaqstan. “Ik geloof dat hij een renner is die binnen onze ploeg nog een serieuze stap kan maken in zijn carrière. We zien Lorenzo als een renner die voor goede resultaten kan strijden in rittenkoersen van een week, maar ook in eendaagse klassiekers. Tegelijkertijd heeft hij veel ervaring in de Giro d’Italia, waar hij al een belangrijke zege pakte op de Zoncolan.”