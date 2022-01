Italiaanse beloftenkoers Trofeo Edil C afgelast

De Trofeo Edil C, een prestigieuze eendaagse op de internationale beloftenkalender, zal in 2022 geen doorgang vinden. WPGA Amsterdam Racing Academy, dat deel zou nemen aan de Italiaanse wedstrijd, meldt dit op haar sociale media. De wedstrijd stond gepland voor 9 april.

In het verleden werd de Trofeo Edil C (1.2U) onder andere gewonnen door Kristian Sbaragli, Vincenzo Albanese en Giovanni Aleotti, die inmiddels allemaal prof zijn. Aleotti (BORA-hansgrohe) is tevens de laatste winnaar: hij was de beste in 2019. De afgelopen twee werd de koers vanwege de coronacrisis ook al afgelast.

Big loss for the international U23 calendar, UCI 1.2U Trofeo Edil C, scheduled for 09-04-2022, has been cancelled.. 😢 — WPGA Amsterdam Racing Academy (@wpgamsterdamra) January 25, 2022