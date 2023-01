Italiaans kampioene Silvia Persico zegeviert in het Zwitserse Meilen

Silvia Persico heeft haar vijfde zege van dit veldritseizoen te pakken. De Italiaans kampioene, die sinds 1 januari uitkomt voor UAE Team ADQ, was in het Zwitserse Meilen veel te sterk voor de concurrentie.

In Meilen stond vandaag de slotmanche van de Swiss Cyclocross Cup op het programma. Bij de vrouwen stond er met Silvia Persico een duidelijke topfavoriete aan de start. De 25-jarige Italiaanse wist haar favorietenstatus ook waar te maken op het snelle Zwitserse parcours. Na iets meer dan veertig minuten crossen kwam ze als eerste over de streep.

Persico werd op het podium geflankeerd door de zusjes-Clauzel. Hélène Clauzel (24) eindigde op meer dan een minuut als tweede, de vier jaar oudere Perrine werd derde. Met Alessandra Keller (4e), die we vooral kennen uit het mountainbiken, en Eva Lechner (6e) zien we nog meer bekende namen in de top-10.

Vijfde zege van het seizoen

Het is voor Persico alweer haar vijfde zege van het seizoen, nadat ze al vier Italiaanse crossen wist te winnen. Verder werd ze dit seizoen vierde in de Wereldbeker Val di Sole, vierde in de Superprestige Heusden-Zolder en zesde in de Superprestige Diegem.