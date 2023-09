maandag 4 september 2023 om 14:18

Italiaans kampioen Simone Velasco nog twee jaar in dienst van Astana Qazaqstan

Simone Velasco zal ook de komende jaren te zien zijn in het tenue van Astana Qazaqstan. De 27-jarige renner, de huidige Italiaanse kampioen op de weg, heeft zijn aflopende verbintenis namelijk met twee seizoenen verlengd.

Velasco is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in Kazachse loondienst en stak dit jaar al meerdere keren zijn neus aan het venster. Zo werd hij niet alleen Italiaans wegkampioen, maar won hij tevens een rit in de Volta a la Comunitat Valenciana. Ook mocht hij na het Circuito de Getxo (3e) plaatsnemen op het podium. Zijn werkgever Astana Qazaqstan is zeer tevreden over zijn functioneren, wat nu dus heeft geleid in een contractverlenging.

De Italiaan voelde zich naar eigen zeggen meteen thuis bij Astana Qazaqstan. “Er was meteen een familiale sfeer. De ploeg gaf me de kans om de stap naar de WorldTour te zetten en om de grootste wedstrijden te betwisten. Ik ben hier uitgegroeid tot een veel betere wielrenner, en kan nu ook grotere doelen nastreven. Dit seizoen kwam al een van mijn dromen uit met een Italiaanse titel. De ambitie is er om nog beter te worden. Ik weet dat in deze ploeg alles mogelijk is.”

Nieuwe doelen

“Simone heeft de voorbije twee seizoenen geweldig veel vooruitgang geboekt, en we zijn blij dat we ons avontuur kunnen voortzetten”, is teammanager Alexander Vinokourov in zijn nopjes. “Simone is een sterke, gemotiveerde en ambitieuze coureur. Hij kan als leider fungeren in eendagswedstrijden en kortere rittenkoersen, maar is ook belangrijk in dienst van zijn ploeggenoten. We gaan nu een aantal nieuwe doelen stellen en we geloven dat we dit samen kunnen bereiken.”