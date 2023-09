zondag 24 september 2023 om 14:37

Italiaan Edoardo Affini rijdt thuiskoers op EK 2023 in Drenthe: “Het zijn mijn trainingswegen”

Video De Nederlanders rijden vandaag een thuiskoers op het EK in Drenthe, maar dat doet de Italiaan Edoardo Affini ook. Zijn vriendin komt namelijk uit Peize, een dorp in Drenthe. “Het is zeker speciaal om hier te rijden”, zei de renner van Jumbo-Visma voor de start tegen WielerFlits.

“Ik heb tegen mijn ploeggenoten gezegd: dit zijn mijn trainingswegen”, vertelt Affini. “We hebben in twee dagen het parcours verkend. Eerst de eerste helft, daarna de tweede, met de VAM-berg. De wind is niet echt speciaal vandaag. Ik denk dat het misschien wat een relaxtere koers wordt, hopelijk. Na de eerste keer VAM-berg wordt het een beetje vechten.”

Wat zeiden de ploeggenoten van Affini toen ze hoorden dat ze over een vuilnisbelt zouden rijden? “Het is zeker speciaal. Wij hebben dat niet in Italië. Maar het is mooi. Je hebt dat gemaakt van trash, het is een heel mooie recycling. Dat is goed denk ik.”

Italië staat met meerdere kanshebbers voor het goud aan de start. “Ganna en Trentin zijn zeker de kopmannen bij ons. We zullen zien wat we kunnen doen. Wie de topfavoriet is? Zeker België en Denemarken, maar ook Frankrijk met Laporte. Olav (Kooij, red.) kan denk ik ook een goede wedstrijd doen.”