Israel Start-Up Nation speelt André Greipel uit in Giro d’Italia

André Greipel zal dit jaar weer aan de start staan van de Giro d’Italia, zo laat de Duitse sprinter weten aan Cyclingnews. De 38-jarige renner reed in 2017 voor het laatst de Ronde van Italië, won toen een etappe en mocht ook een dag in de roze trui rijden.

Greipel zal met gemengde gevoelens terugkijken op 2020. De ervaren sprinter begon nog veelbelovend aan het seizoen met drie top 10-noteringen in de Tour Down Under, maar werd vervolgens teruggeslagen door een sleutelbeenbreuk en de coronabreak. In de Tour de France wist hij slechts één keer (zesde in Île de Ré) zijn neus aan het venster te steken.

Greipel begint zijn zestiende profjaar in Spanje. “Ik heb op dit moment de Ronde van Valencia en de UAE Tour in mijn agenda staan. Ik hoop ook weer deel te nemen aan de voorjaarsklassiekers. Ik wil graag een loyale teammaat zijn en Sep Vanmarcke helpen om goede resultaten bijeen te fietsen.”

De ex-renner van onder meer HTC-Columbia en Lotto Soudal zal zich vervolgens richten op de Giro d’Italia. Voor Greipel zal het zijn zesde deelname worden aan La Corsa Rosa. Hij staat momenteel op zeven etappezeges in de Giro. De Duitser van Israel Start-Up Nation verliet de Ronde van Italië nog nooit met lege handen.