Israel Start-Up Nation organiseert als eerste ploeg een trainingskamp

Het eerste gezamenlijke trainingskamp sinds de uitbraak van het coronavirus is een feit. Meerdere renners van Israel Start-Up Nation trainen op dit moment in het noorden van Israël na een versoepeling van de coronamaatregelen. “De ploeg denkt aan onze bescherming. Ik voel me redelijk veilig”, zo vertelt WorldTour-renner Guy Niv.

Twaalf renners – uitkomend voor zowel de WorldTour- als de continentale formatie van Israel Start-Up Nation – zullen de komende drie dagen trainen op Israëlisch grondgebied. De gezondheidsautoriteiten van het land hebben onlangs besloten om de meeste coronamaatregelen op te heffen, waardoor het voor wielerploegen weer mogelijk is om trainingskampen te organiseren.

Dit betekent echter niet dat er geen veiligheidsmaatregelen worden genomen. Zo blijft de trainingsgroep, bestaande uit renners, coaches, mecaniciens en verzorgers, beperkt tot maximaal twintig deelnemers. Verder moeten alle deelnemers een gezondheidsverklaring tekenen, worden gerechten afgeleverd in dozen en worden alle teammeetings in de buitenlucht gehouden.

Strenge regels

De participanten zullen zich daarnaast aan de regels van social distancing houden, terwijl masseurs en verzorgers bij het behandelen van renners mondkapjes moeten dragen. “Het zal wel moeilijk worden om een groot gezamenlijk trainingskamp te organiseren, aangezien onze renners over de hele wereld verspreid zijn”, aldus algemeen manager Kjell Carlström.

De oud-prof vraagt zich af of renners binnenkort vrij kunnen reizen. “We zullen onze renners wellicht in meerdere groepen moeten verdelen, afhankelijk van de wedstrijdkalenders en de woonplaats van de atleten. Het zal hoe dan ook een moeilijke puzzel worden.” Teammanager Sylvan Adams: “Ik hoop dat andere landen snel volgen met het oog op de Tour de France.”

Only In Israel: ISN First Professional Team To Go On Training Camp Since Covid-19.

•Team has started the first organized training camp since Corona

•Three days of intensive riding in northern Israel

•Israel – the first country to allow it#VisitIsrael #OnlyInIsrael

(1/2) pic.twitter.com/6SJY7Qw0qo

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) May 12, 2020