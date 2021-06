Israel Start-Up Nation neemt Greipel mee naar de Tour

Update

André Greipel mag zich opmaken voor zijn elfde opeenvolgende deelname aan de Tour de France. Israel Start-Up Nation heeft namelijk besloten om de ervaren Duitse sprinter op te nemen in de definitieve selectie.

De inmiddels 38-jarige Greipel is maar wat blij dat hij deel uitmaakt van de achtkoppige selectie voor de Franse ronde. “Zeker als je kijkt naar de sterke renners die zijn geselecteerd. Het was aanvankelijk niet eens de bedoeling om naar de Tour te gaan. Ik beschik momenteel over een heel goede conditie en ik ben klaar om aan mijn elfde Tour te beginnen.”

De Duitse machtsspurter is dit jaar weer helemaal opgebloeid na een mindere periode. Greipel was al succesvol in de Trofeo Alcudia op Mallorca en won vorige maand ook nog een etappe in de Ruta del Sol. In aanloop naar de Tour reed hij de nodige wedstrijdkilometers in de Ronde van Zwitserland.

Elf ritoverwinningen

Greipel boekte in zijn carrière al elf ritoverwinningen in de Tour. De eerste kwam er in 2011 en vijf jaar geleden boekte hij zijn (voorlopig) laatste ritzege. In 2015 en 2016 won hij de prestigieuze sprint in Parijs op de keitjes van de Avenue des Champs-Élysées. De Duitser heeft sinds 2011 geen editie van de Ronde van Frankrijk meer gemist.

Eerder besloot Israel Start-Up Nation al Michael Woods, Chris Froome, Dan Martin, Reto Hollenstein, Guillaume Boivin en Omer Goldstein te selecteren voor de komende Tour de France. De Israëlische WorldTour-formatie zal binnenkort de achtste en laatste Tourdeelnemer communiceren.

Update 12.00 uur

Erik Zabel is de achtste en laatste renner van Israel Start-Up Nation die zijn opwachting zal maken in de aankomende Tour de France. De 27-jarige zoon van ex-topsprinter Erik Zabel stond ook in 2017, 2018 en 2019 aan de start van de Tour. Zabel zal deze zomer als sprintaantrekker fungeren voor zijn oudere landgenoot André Greipel.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Tour de France (26 juni-18 juli)

Guillaume Boivin

Chris Froome

Omer Goldstein

André Greipel

Reto Hollenstein

Dan Martin

Michael Woods

Rick Zabel