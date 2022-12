Israel-Premier Tech: “We zijn vastberaden om terug te keren in de WorldTour”

Israel-Premier Tech degradeerde het afgelopen seizoen uit de WorldTour. Dat werd maandag bevestigd door de UCI, die bekendmaakte welke ploegen een WorldTour-licentie ontvangen voor de komende drie jaren. Israel-Premier Tech is echter niet van plan om bij de pakken neer te gaan zitten, laat het weten in een reactie.

“Israel-Premier Tech erkent de beslissing van de UCI om het team als ProTeam te registeren in 2023”, begint het bericht op Twitter. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld, gezien de verstoringen door de coronapandemie de voorbije drie seizoenen, die ons team erg hard geraakt hebben. Niettemin zal IPT blijven vechten voor overwinningen in de grootste wedstrijden op de wielerkalender.”

“We zijn vastberaden om terug te keren in de WorldTour”, klinkt het strijdbaar. “In de tussentijd, zullen we blijven koersen met de motivatie en veerkracht die ons team twee ritzeges bezorgde in de voorbije Tour de France. We zijn trots op de renners, de staf en de kracht van de organisatie. We beginnen komend seizoen met enthousiasme en vertrouwen in onze mogelijkheden om te blijven presteren en winnen.”