Israel-Premier Tech rond Vanmarcke in Omloop, met Nizzolo naar Kuurne

Israel-Premier Tech heeft de selecties rond voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. In de Vlaamse openingsklassieker rekent het WorldTeam uit Israël op kopman Sep Vanmarcke, terwijl zondag sprinter Giacomo Nizzolo wordt opgesteld.

De ondersteuning voor Vanmarcke, met wie we in een uitgebreid interview terugblikken op zijn zege van tien jaar geleden in de Omloop, is niet min. Onder meer Jenthe Biermans, Simon Clarke en Tom Van Asbroeck zijn van de partij zaterdag.

Vanmarcke, Biermans en Van Asbroeck dubbelen het openingsweekend, net als Guillaume Boivin en Hugo Houle. In Kuurne-Brussel-Kuurne stromen dan Nizzolo en Antonio Puppio (die als renner van de opleidingsploeg mee mag doen) in, en dat gaat ten koste van Clarke en Corbin Strong.

Vanmarcke droomt, Nizzolo twijfelt

Op 33-jarige leeftijd heeft Vanmarcke nog altijd de hoop niet opgegeven om ooit nog een grote klassieker te winnen. “Ik ben er nog altijd regelmatig bij vooraan. En met een beetje geluk kan het nog steeds gebeuren dat ik die klassieker win. Die droom geef ik niet zomaar op”, vertelt hij.

Zondag kijkt men bij Israel-Premier Tech vooral naar Nizzolo. “Het wordt mijn eerste grote wedstrijd van het seizoen. Het is een zware koers, met altijd een strijd tussen renners die van ver willen aanvallen en de sprinters. Ik heb een paar ups en downs gehad de afgelopen weken, dus ik ben niet zo zeker van mijn vorm op dit moment. Maar het is een goede test voor mij”, aldus de Italiaan.

ISRAEL-PREMIER TECH voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022

ISRAEL-PREMIER TECH voor Kuurne-Brussel-Kuurne - 2022