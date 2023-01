Israel-Premier Tech Roland versterkt zich met olympisch kampioene Anna Kiesenhofer

Anna Kiesenhofer, die in 2021 de wegrit won op de Olympische Spelen in Tokyo, heeft een contract getekend bij Israel-Premier Tech Roland. Het is voor het eerst dat de Oostenrijkse zal koersen voor een ploeg uit de Women’s World Tour.

“Ik ben heel blij om me aan te mogen sluiten bij Israel-Premier Tech Roland”, vertelt Kiesenhofer in een persbericht. “De omgeving en de uitrusting zijn ideaal voor mij om optimaal te presteren in enkele van de meest belangrijke wedstrijden van de Women’s World Tour-kalender. Ik wil me in het bijzonder richten op de Tour de France en andere zware wedstrijden. Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging. Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik denk dat we een geweldig team hebben en voor wat verrassingen zullen zorgen dit jaar.”

Kiesenhofer reed in 2017 al een jaartje voor het continentale Lotto Soudal Ladies, maar in de jaren daarop richtte ze zich vooral op haar carrière als wiskundige en docent. Ze bleef echter wel wedstrijden rijden. Zo betwistte ze in 2021 de wegrit van de Olympische Spelen, die ze verrassend won door stand te houden vanuit de vroege vlucht.

B&B Hotels-KTM

In het najaar van 2022 kreeg ze een tijdelijk contract bij het Spaanse Soltec Team om mee te doen aan de Ceratizit Challenge by La Vuelta. Daar wist ze na een lange solo bijna een rit te winnen en eindigde ze als twintigste in het eindklassement. Vervolgens leek de olympische kampioene op weg naar de nieuwe vrouwenploeg van B&B Hotels-KTM, maar zoals bekend ging dat project uiteindelijk niet door. Nu heeft Kiesenhofer dus alsnog een team voor 2023 gevonden.