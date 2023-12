maandag 18 december 2023 om 12:31

Israel-Premier Tech gaat voor ‘clean’ tenue in 2024, roze tinten verdwijnen

Steeds meer profteams presenteren hun tenue voor 2024. Vandaag is ook Israel-Premier Tech aan de beurt. Bij het ProTeam kiezen ze voor een ander design, dat vergelijkbaar is met dat van het speciale shirt dat ze droegen in de voorbije Giro d’Italia. Ook qua kleurstelling zijn er veranderingen.

De Israëlische formatie had vorig jaar nog een vleugje roze in het shirt, maar deze tint is nu zo goed als verdwenen. Het vertrouwde wit en blauw keert uiteraard wel weer terug in de kleding. “Het contrast tussen het wit en de heldere blauwe mouwen zal voor extra zichtbaarheid zorgen in het peloton”, zegt teammanager Kjell Carlström over de door Ekoi geleverde kleding.

Qua design keren ze bij Israel-Premier Tech dus terug naar dat van de voorbije Giro. “We hielden van al onze shirts in 2023, maar toen we nadachten over onze look in 2024, bleven we terugkeren bij het design en de zichtbaarheid die we hadden in de Giro. (…) Na het voor de rest abstracte design van 2023 wilden we in 2024 een design dat gedurfd, clean en elegant was, en iets waar we de volgende jaren op voort kunnen bouwen.”