Iserbyt moest er even inkomen tijdens eerste cross: “Maar tevreden met hoe ik finishte”

Interview

Pauwels Sauzen-Bingoal kan tevreden terugkijken op de Exact Cross Kruibeke, de eerste cross van het seizoen op Belgische bodem. Nadat Fem van Empel won bij de vrouwen, zorgden Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt voor een een-tweetje bij de mannen. “We mogen met een tevreden gevoel naar huis”, zei laatstgenoemde na afloop tegen WielerFlits.

“De eerste cross is altijd een beetje koffiedik kijken hoe de vorm is, zeker op zo’n glibberig parcours meteen”, aldus Iserbyt, die vaststelde dat het met de conditie van Vanthourenhout en hemzelf wel goed zit. Vooraf waren er wel wat zenuwen, gaf hij toe. “Er is altijd wat gezonde stress, net als een eerste schooldag. Hoewel we het gewoon zijn om te doen, kriebelt het altijd.”

Het liep niet gelijk lekker, vertelde Iserbyt. “De eerste keer glibberen en glijden, is altijd aanpassen. Op training kun je dat niet echt nabootsen. In de eerste helft moest ik er wat inkomen, ik vond niet gelijk de goede benen, maar ik finishte goed. Daar ben ik wel tevreden mee.”

Rugklachten

De zomerperiode liep niet perfect voor Iserbyt. “Ik heb wat gesukkeld met mijn rug, waardoor ik tot half juli wat achterstand heb opgelopen. In de zomer heb ik dat proberen goed te maken, maar het is altijd afwachten hoe dat rendeert. Tot nu toe is het gevoel ok en heb ik van mijn rug geen last, daar ben ik wel tevreden mee.”

Waar richt Iserbyt zich de komende periode op? “De eerste klassementscross is de wereldbeker in Amerika. Dat is niet het grote doel, maar wel het moment dat je er echt moet staan. Maar goed, deze iets kleinere crossen zijn ook heel mooi om te winnen en heel mooi om mee te doen vooraan. Ik kijk weer uit naar volgend weekend, naar Beringen.”