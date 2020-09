Iserbyt maakt favorietenrol meteen waar in Belgische seizoensopener zaterdag 26 september 2020 om 18:30

Eli Iserbyt heeft de Belgische openingsprofcross naar zijn hand gezet. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal koos in de Rapencross in Lokeren iets voor halfweg het hazenpad, om uiteindelijk met een geruststellend verschil Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) en Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) voor te blijven.

Tom Meeusen, vorige week nog tot opgave gedwongen in het Zwitserse Baden, had vandaag duidelijk iets recht te zetten in de Belgische openingsprofcross. Meeusen perste er een snelle openingsronde uit, zonder echt verschillen te forceren. Het was een speciaal gevoel, zo crossen zonder publiek, maar de renners trokken zich er weinig van aan.

Overtal van Pauwels Sauzen-Bingoal

De troepen van Pauwels Sauzen-Bingoal waren vandaag het best vertegenwoordigd en dat bleek in de openingsfase. Achter Meeusen kwam een viertal van de ploeg van Jurgen Mettepenningen, met Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en belofte Ryan Kamp, postvatten. Alles onder controle dus voor de rode brigade.

Bij Telenet-Baloise Lions was het inmiddels een beetje paniek. Voormalig Europees kampioen Lars van der Haar vonden we terug in positie vijftien, kopman Toon Aerts nog vijf postjes verder. Zelfs de 17-jarige eerstejaarsbelofte Thibau Nys, die vandaag zijn eerste profwedstrijd in België betwistte, stak zijn kopje niet veel verder op.

Na twintig minuten wedstrijd koos Eli Iserbyt het ruime sop op de Mont Henry. Belofte Niels Vandeputte zat op dat moment in tweede positie en kon logischerwijs alleen maar toekijken op die machtsexplosie. Een slim gekozen moment van Iserbyt dus, die wel nog een beetje weerwerk kreeg van Meeusen. Alleen werden die drie seconden er snel tien, en voor we het goed en wel beseften was Iserbyt een halve minuut weg.

Aerts komt er nog door

Sweeck en Kamp toonden zich daarachter voorbeeldige ploegmaats. De twee schuwden het werk, waardoor Iserbyt als maar meer secondjes kon rapen. Anderzijds gaven ze zo ook Toon Aerts een tweede kans om in de koers te komen. Aerts reed op zijn beurt iedereen uit het wiel, maar zijn achterstand op Iserbyt was al veel te groot.

Ook een fikse plensbui kon de man uit Bavikhove in de slotfase niet meer afremmen. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal deed vandaag wat van hem verwacht werd in Lokeren: winnen. En dat na een knap ploegenspel.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag manche 1: Lokeren

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions)

3. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions)

8. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

9. Jim Aernouts (Telenet-Baloise Lions)

10. Jens Adams (Hollebeekhoeve)

Volledige uitslag heren