Is Sep Vanmarcke op tijd klaar voor de Ronde? “Ik kan alleen maar hopen”

Sep Vanmarcke kent ook dit jaar weer een gebrekkige aanloop richting de Ronde van Vlaanderen. De renner van Israel Start-Up Nation werd ziek na Parijs-Nice en is nog altijd niet fit. “Het voorbije weekend was een ramp”, is Vanmarcke duidelijk in gesprek met Het Nieuwsblad.

De 32-jarige kasseispecialist voelde zich na Nokere Koerse al niet honderd procent. “Daarna verging het me slechter. Ik heb een verkoudheid en een verstopte neus, waardoor ik niet voldoende zuurstof binnenkrijg. Het voorbije weekend was een ramp. Dit zijn normaal mijn koersen. Nu werd ik twee keer uit het peloton gekletst.”

In de E3 Saxo Bank Classic kwam Vanmarcke nog als dertigste over de streep, maar in Gent-Wevelgem kneep hij al vrij vroeg in de remmen. “Vrijdag in de E3 ging het nog, maar zondag in Gent-Wevelgem zat ik veel te snel aan mijn limiet. In andere koersen kun je dergelijk ongemak nog wat verbergen, maar Vlaamse kasseiklassiekers met veel wind zijn genadeloos.”

Geen Dwars door Vlaanderen

Vanmarcke zit dus met twijfels en zal woensdag niet meedoen aan Dwars door Vlaanderen. Zijn werkgever heeft vandaag laten weten dat de ploegartsen de situatie zullen monitoren, in de hoop dat Vanmarcke straks wel fit genoeg is om deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen. De ploeg rekent voor woensdag onder meer op twee landgenoten van Vanmarcke: Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck.

De ervaren eendagscoureur kijkt ook al even vooruit naar de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag. “Ik kan alleen maar hopen dat ik nog net op tijd klaar raak voor de Ronde. Ik kwam nochtans met een goede conditie terug uit Parijs-Nice. Maar dan vang je zoiets op en kun je opnieuw beginnen”, aldus Vanmarcke.

Parijs-Roubaix

Een week na de Ronde van Vlaanderen staat normaal gesproken Parijs-Roubaix op het programma, de lievelingskoers van Vanmarcke. Er hangen echter donkere coronawolken boven Roubaix. “Het is misschien raar om het zo uit te drukken, maar van mij mag Parijs-Roubaix dit keer uitgesteld worden naar oktober”, stelt Vanmarcke. “Dan heb ik een nieuwe kans om te proberen honderd procent in orde te zijn voor de Hel.”