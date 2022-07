Ion Izagirre verlengt zijn contract bij Cofidis tot eind 2024

Ion Izagirre heeft zijn aflopende contract bij Cofidis met twee jaar verlengd. Daardoor koerst de Spanjaard, de nummer twee van de Ronde van het Baskenland, in ieder geval tot eind 2024 bij het Franse WorldTeam.

Izagirre maakte afgelopen winter de stap van Astana-Premier Tech naar Cofidis. In het begin van het seizoen eindigde de 33-jarige Spanjaard zesde in de Gran Camiño en zevende in Parijs-Nice. Vervolgens was hij zevende in de Gran Premio Miguel Indurain en reed hij naar de tweede plaats in de Ronde van het Baskenland, waar hij de slotrit naar Arrate op zijn naam schreef. Hij gaat nu van start voor zijn achtste Tour de France.

“Ik ben heel blij dat ik de komende twee seizoenen bij Cofidis kan blijven”, laat Izagirre weten. “Na deze eerste maanden in het team, voel ik me goed. Ik voel me op mijn gemak bij mijn ploegmaats en bij de staf. Ik voel dat iedereen in me gelooft en dat is een heel goed gevoel. Hierdoor kan ik elke koers met meer sereniteit en vertrouwen tegemoet treden. Ik kan me concentreren op mijn prestaties, zonder dat ik me ergens zorgen over moet maken.”