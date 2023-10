donderdag 12 oktober 2023 om 17:24

IOC schorst Russisch Olympisch Comité, nog geen gevolgen voor individuele atleten

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft het Russisch Olympisch Comité voorlopig geschorst. De internationale sportkoepel bestraft de Russen voor het opnemen van geannexeerde Oekraïense gebieden in de eigen nationale sportkoepel. Later zal pas een besluit volgen over de deelname aan de Olympische Spelen 2024 van individuele Russische atleten (waaronder wielrenners) onder een neutrale vlag.

Het Russisch Olympisch Comité heeft de regionale sportorganisaties van vier geannexeerde gebieden in Oekraïne als leden heeft opgenomen. Het gaat om de sportbonden in Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja. Volgens het IOC wordt hiermee het Olympisch Handvest geschonden.

Door de beslissing van het IOC mag het Russisch Olympisch Comité niet langer opereren als een Nationaal Olympisch comité. Ook krijgt het geen enkele financiering meer vanuit het internationale sportkoepel.