Intermarché-Wanty-Gobert drie jaar langer op fietsen van CUBE

De renners die voorlopig vastliggen bij Intermarché-Wanty-Gobert, weten op welke fietsen ze de komende drie jaar rijden. De Belgische WorldTour-formatie heeft haar verbintenis met CUBE namelijk met drie jaar verlengd. Het Duitse fietsenmerk is al sponsor van Intermarché-Wanty-Gobert (destijds Wanty-Groupe Gobert) sinds 2015.

Chris Archer (Head of Global Sales CUBE) is erg blij dat de twee partijen ook de komende jaren blijven samenwerken. “We zijn erg trots om met een UCI WorldTeam samen te werken en deel uit te maken van de succesvolle ontwikkeling in de afgelopen jaren. […] Meervoudige deelnames aan grote rondes en historische overwinningen van onder andere Biniam Girmay in Gent Wevelgem en andere grote klassiekers hebben de samenwerking tot dusver in sportief opzicht bekroond. Dit succesverhaal wordt nu voortgezet en we kijken uit naar de komende jaren.”

CUBE Litening C:68X

Jean-François Bourlart, teammanager van Intermarché-Wanty-Gobert, is eveneens in zijn nopjes met de verlening. “De grote successen van ons team zijn mogelijk gemaakt dankzij de kwaliteit van de fietsen. Het is het resultaat van productontwikkeling in samenwerking met de ingenieurs, het prestatiegerichte team en de feedback van onze rijders. Met de CUBE Litening C:68X hebben wij een van de beste fietsen op de markt en een onmiskenbare troef, ongeacht het raceprofiel. Door dit historische partnerschap voort te zetten, bouwen we aan verdere successen die we ongetwijfeld in de komende maanden en jaren zullen gaan zien.”

“CUBE en Intermarché-Wanty-Gobert zullen in de komende drie jaar blijven groeien als een toonaangevende combinatie met een voortdurende wil om te innoveren en te ontwikkelen. Ik ben ook blij dat CUBE verschillende andere projecten ondersteunt. We zien dat sinds 2020 met de veldritploeg, waar we al grote successen hebben geboekt, maar ook met onze nieuwe teams Development en Women’s vanaf 2023.”