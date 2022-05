Intermarché-Wanty-Gobert dicht bij nieuwe deal met Quinten Hermans

Quinten Hermans lijkt zijn aflopende contract bij Intermarché-Wanty-Gobert te gaan verlengen. De 26-jarige renner, de verrassende nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik, voert inmiddels afrondende gesprekken met teammanager Jean-François Bourlart.

Bourlart geeft in gesprek met Het Laatste Nieuws een laatste stand van zaken. “Het ziet er goed uit. De gesprekken hebben niet zozeer meer betrekking op de nijpende concurrentie van andere teams, maar gaan eerder over de klassieke punten en komma’s. Uiteraard speelt het financiële een rol. Maar Quinten kreeg een mooi voorstel van ons. Zelf is hij zeer tevreden en wil hij graag blijven.”

De toekomst van Hermans was de laatste weken in nevelen gehuld. Quick-Step Alpha Vinyl en Alpecin-Fenix zouden interesse hebben in de crosser annex heuvelrenner. “Het staat uiteraard buiten kijf dat we graag met Quinten verder willen werken, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hij nog grote stappen kan maken en dat onze ploeg daarin het beste aansluit op zijn ontwikkeling”, liet Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, in april weten.

Hermans liet dit voorjaar al mooie dingen zien op de weg. Zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik springt eruit, maar de heuvelspecialist spurtte in de Ronde van Romandië ook drie keer naar een top 6-notering. Ook werd hij negende in de Franse eendagskoers La Route Adélie de Vitré.