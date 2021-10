Intermarché-Wanty-Gobert bevestigt komst Adrien Petit en Dimitri Claeys

Intermarché-Wanty-Gobert officialiseerde vandaag de komst van zowel Adrien Petit (31) als Dimitri Claeys (34). De twee ervaren kasseispecialisten komen respectievelijk over van TotalEnergies en Qhubeka-NextHash.

Claeys tekende een overeenkomst voor één jaar. “Ik heb niet lang moeten twijfelen over een terugkeer bij de Intermarché-Wanty-Gobert familie”, aldus de Gentenaar. “Ook al is de structuur heel wat veranderd sinds mijn passage bij het team, ik weet dat ik me er opnieuw heel goed in mijn sas zal voelen en de mogelijkheid zal krijgen om in mijn favoriete klassiekers en andere mooie Belgische wedstrijden uit te blinken.”

“Ik herinner me dat ik dankzij Jean-François Bourlart en Hilaire Van der Schueren in 2016 voor het eerst de kans kreeg om te tonen hoe ver ik in de grootste klassiekers kon geraken. Uiteindelijk werd dat seizoen mijn doorbraak bij de profs. Na mijn vertrek zag ik hoe het team jaar na jaar stappen bleef maken. Een eerste deelname in de Ronde van Frankrijk, het uitgroeien van Guillaume Martin tot een echte leider, een verhoogde focus op performant materiaal … Meer recent was er de fantastische collectieve prestatie in de Ronde van Spanje. Wat het team dit najaar heeft laten zien was echt indrukwekkend en ik kijk ernaar uit om mijn terugkeer binnen dit groeiend verhaal te maken.”

Aan de zijde van Kristoff

Voor Petit lag er een contract voor twee jaar klaar bij het Waalse WorldTour-team. “Na een aantal jaren van observeren van de progressie van het team kon ik niet meer aan de verleiding weerstaan om Intermarché-Wanty-Gobert te vervoegen”, klinkt het romantisch. “Ik voel me eindelijk klaar om na elf seizoenen bij de profs de stap naar een buitenlands World Team te maken. De goede contacten die ik met het team onderhield en de sterke interesse van Alexander Kristoff in mijn kwaliteiten hebben me over de streep getrokken.”

“Het is de bedoeling dat ik het overgrote deel van het seizoen aan de zijde van de Noor zal koersen en ik begin met enorm veel goesting aan de uitdaging om hem naar overwinningen te leiden. De voorbije jaren voelde ik me goed in een ondersteunende rol, nadat ik in de beginjaren van mijn carrière een mooie erelijst opbouwde en op het podium kwam van bijvoorbeeld Binche-Chimay-Binche of Le Samyn, wedstrijden die zowel mezelf als het Belgische team nauw aan het hart liggen.”