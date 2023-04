Intermarché gehavend na de Ronde: blessures voor Girmay, Van der Hoorn en Aimé De Gendt

Biniam Girmay heeft geen breuken, maar wel een hersenschudding overgehouden aan zijn val in de Ronde van Vlaanderen. Datzelfde geldt voor Taco van der Hoorn. Aimé De Gendt, ploeggenoot van Girmay en Van der Hoorn bij Intermarché-Circus-Wanty, kwam er nog wat slechter vanaf: hij heeft zijn elleboog gebroken.

Van der Hoorn kwam al vroeg in de wedstrijd ten val, met nog zo’n 180 kilometer voor de boeg. Hij moest de wedstrijd verlaten met een grote wond boven zijn wenkbrauw en bleek bij een bezoek aan het ziekenhuis van Deinze een hersenschudding te hebben opgelopen. Ook heeft de Nederlander kneuzingen, meldt Intermarché-Circus-Wanty op de ploegsite.

Girmay ging zo’n honderd kilometer na Van der Hoorn tegen de grond, maar kampt met dezelfde blessure als zijn ploeggenoot: een hersenschudding. De Eritreeër heeft afgelopen nacht in het ziekenhuis door moeten brengen. Aimé De Gendt, die bij dezelfde val lag als Girmay, brak zijn linkerelleboog. De Belg is zondagavond geopereerd in het ziekenhuis van Herentals.

Met Laurenz Rex kwam nog een vierde renner van Intermarché-Circus-Wanty ten val in de Ronde van Vlaanderen, maar hij kon zijn weg vervolgen en wist de finish te halen. Rex eindigde als 49ste. Sven Erik Bystrøm (31ste) en Dries De Pooter (79ste) waren de andere renners van de WorldTour-formatie die Vlaanderens Mooiste uitreden.

