Intermarché-Circus-Wanty verwelkomt sprinter Niccolò Bonifazio

Niccolò Bonifazio zal in 2023 uitkomen voor Intermarché-Circus-Wanty. Dat heeft de Belgische formatie vandaag laten weten via social media. De 29-jarige Italiaanse sprinter reed de voorbije seizoenen voor het Franse TotalEnergies.

De pijlsnelle Bonifazio versterkt de sprintkern van Intermarché-Circus-Wanty. De Italiaan wist in zijn profcarrière al 21 wedstrijden te winnen. Zo prijken er op zijn erelijst zeges in de Coppa Agostoni, Ronde van Polen, Saudi Tour, Parijs-Nice, GP Jef Scherens en La Route d’Occitanie. Bonifazio maakte in 2014 zijn profdebuut voor Lampre-Merida en reed vervolgens voor Trek-Segafredo (2016), Bahrain Merida (2017-2018) en TotalEnergies (2019-2022).

De grootste overwinning die Bonifazio behaalde in zijn periode bij TotalEnergies was de vijfde etappe in Parijs-Nice 2020. Ook won hij onder andere tweemaal Grote Prijs Jef Scherens. Dit seizoen was hij nog de beste in de slotrit van La Route d’Occitanie. “Niccolò is snel en veelzijdig en met zijn komst voegen we meer ervaring toe aan onze sprinttreinen voor 2023”, klinkt het.

Intermarché-Wanty-Circus, de nieuwe werkgever van Bonifazio, heeft met Biniam Girmay, Gerben Thijssen, Arne Marit, Madis Mihkels, Mike Teunissen en Boy van Poppel al aardig wat rappe renners aan boord.