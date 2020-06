Ingekorte Toekomstronde (14-19 augustus) stelt aangepast parcours voor woensdag 3 juni 2020 om 13:49

De Tour de l’Avenir, een van de belangrijkste afspraken van het seizoen in het beloftencircuit, wordt dit jaar van 14 tot 19 augustus afgewerkt. Vandaag maakte de organisatie Alpes Vélo het aangepaste en wat ingekorte rittenschema bekend. De focus blijft liggen op het vele werk bergop.

Oorspronkelijk stond de Toekomstronde van 7 tot 16 augustus op de agenda. De rittenkoers blijft ondanks de coronapandemie gehandhaafd (in de voorwaardelijke wijs, uiteraard), maar wordt met een week opgeschoven én ingekort van tien naar zes dagen.

Ook het parcours ondergaat meerdere wijzigingen. Geen enkele rit uit het oorspronkelijke schema is nog intact. De meest opvallende verandering is het verdwijnen van de proloog in Charleville-Mézières en de ploegentijdrit in Laon (Aisne). De organisatoren gaven al aan dat ze deze locaties volgend jaar wél zullen aandoen.

De ‘Grand Départ’ vindt dit jaar plaats in Château-Thierry, van waaruit het peloton via vlakke wegen naar Bar-sur-Aube zal fietsen. Op dag 3 staat een klimtijdrit op de agenda, waarna ook in de tweede helft van de week – in de Alpen – de focus op het klimmen ligt. De passage over de Col de l’Iseran in de slotetappe blijft overeind.

Rittenschema:

Rit 1 (14/08): Château-Thierry (Aisne) > Bar-sur-Aube (Aube) (vlak – 168 km)

Rit 2 (15/08): Champagnole (Jura) > Septmoncel (Jura) (geaccidenteerd – 137,8 km)

Rit 3 (16/08): Divonne-les-Bains (Ain) > Col de la Faucille (Ain) (individuele tijdrit – 17,5 km)

Rit 4 (17/08): Saint-Vulbas (Ain) > Saint-François-Longchamp (Savoie) (middengebergte) – 193 km)

Rit 5 (18/08): La Tour-en-Maurienne (Savoie) > La Toussuire (Savoie) (bergrit – 69 km)

Rit 6 (19/08): Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) > Bourg-Saint-Maurice / Les Arcs 1800 (Savoie) (bergrit – 134 km)

