vrijdag 12 januari 2024 om 20:12

INEOS’ performance engineer Dan Bigham pakt goud op EK achtervolging

Dan Bigham is de nieuwe Europese kampioen op de individuele achtervolging. Op de piste van het Omnisport Apeldoorn versloeg de Brit zijn landgenoot Charlie Tanfield in de finale. Bigham maakt in het dagelijks leven deel uit van de technische staf van het WorldTeam van INEOS Grenadiers, waar hij performance engineer is.

Dit bericht wordt aangevuld.