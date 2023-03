INEOS Grenadiers zonder snelle man in Gent-Wevelgem, Ganna wel aanwezig

Filippo Ganna voert INEOS Grenadiers aan in Gent-Wevelgem. De Italiaanse hardrijder toonde zich de afgelopen wekend in het klassieke werk en is bij het ontbreken van een sprinter of Tom Pidcock de duidelijke kopman.

Ganna werd vrijdag tiende in de E3 Saxo Classic. De Italiaan werd een week eerder nog tweede in Milaan-San Remo nadat hij verrassend sterk stand hield op de Poggio. In Gent-Wevelgem krijgt hij een nieuwe kams om zich te tonen in het klassieke werk.

Turner zal een belangrijke schakel zijn in de ploeg. De Brit knapte vrijdag heel wat werk op in en rond Harelbeke. Naast Turner komen ook Magnus Sheffield, Michal Kwiatkowski, Jhonatan Narváez, Kim Heiduk en Connor Swift in actie voor INEOS Grenadiers.