INEOS Grenadiers met sterke ploeg in Ronde van Valencia

INEOS Grenadiers staat komende woensdag met een, op papier, sterke ploeg aan de start van de Ronde van Valencia. De Britse formatie kan meerdere klassementsrennets uitspelen en heeft met Elia Viviani en Ben Swift ook twee rappe mannen opgenomen in de zevenkoppige selectie.

INEOS Grenadiers heeft genoeg opties voor het algemeen klassement. Zo begint Tao Geoghegan Hart, de Girowinnaar van 2020, in Valencia aan zijn seizoen. Ook de Russische ronderenner Pavel Sivakov, de jonge Spaanse klimmer Carlos Rodriguez, rasaanvaller Omar Fraile en de ervaren Jonathan Castroviejo maken deel uit van de selectie en zijn wellicht in staat om een goed klassement te rijden.

In de sprints is het uitkijken naar Elia Viviani en Ben Swift. Viviani heeft als pure sprinter een streepje voor in de vlakkere etappes, terwijl Swift het meer moet hebben van selectieve etappes en een sprint van een uitgedunde groep.

De 31-jarige Fraile maakt zich overigens op voor zijn debuut voor de Britse formatie. De één jaar oudere Viviani zal voor het eerst sinds 2017 weer koersen voor INEOS Grenadiers. De Italiaan kwam in het verleden al enkele jaren (van 2015 tot en met 2017) uit voor de ploeg.

Lees ook: Voorbeschouwing Ronde van Valencia 2022

Selectie INEOS Grenadiers voor Ronde van Valencia (2-6 februari)

Jonathan Castroviejo

Omar Fraile

Tao Geoghegan Hart

Carlos Rodriguez

Pavel Sivakov

Ben Swift

Elia Viviani