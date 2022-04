INEOS Grenadiers met Kwiatkowski, Martínez en Pidcock in Waalse Pijl

Mag INEOS Grenadiers woensdag opnieuw prominente klassieker op het palmares bijschrijven? Na de zeges in de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix verschijnt de ploeg in de Waalse Pijl wederom met een kansrijke ploeg aan de start.

Michał Kwiatkowski, winnaar van de Amstel Gold Race, eindigde in zijn negen eerdere deelnames vier keer bij de beste tien op de Muur van Hoei. In 2014 was hij derde en haalde hij zijn voorlopig enige podiumplaats. Tom Pidcock, derde in Dwars door Vlaanderen en vijfde in de Brabantse Pijl, debuteerde vorig jaar met een zesde plaats. Ook van Daniel Felipe Martínez, eerder deze maand winnaar van de Ronde van het Baskenland, mogen we wat verwachten. Twee jaar geleden kwam hij al eens als dertiende boven op de iconische slotklim.

Verder maken ook Laurens De Plus, 15e in 2019, en Omar Fraile na eerdere deelnames opnieuw hun opwachting. Carlos Rodríguez en Geraint Thomas staan voor het eerst aan het vertrek.