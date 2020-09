INEOS Grenadiers met ijzersterke ploeg naar Tirreno-Adriatico vrijdag 4 september 2020 om 10:40

INEOS Grenadiers is klaar voor Tirreno-Adriatico, de Italiaanse rittenkoers die aankomende maandag van start gaat in Lido di Camaiore. Chris Froome en Geraint Thomas zijn de grootste namen binnen de selectie.

Voor Froome en Thomas zal het vreemd aanvoelen om tijdens de Tour de France ergens anders te koersen. INEOS Grenadiers besloot na het Critérium du Dauphiné om beide ronderenners thuis te laten voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Aan Froome en Thomas om te bewijzen dat het een verkeerde beslissing was.

Froome werd al eens tweede (in 2013, achter Vincenzo Nibali) in Tirreno-Adriatico, terwijl Thomas in 2018 genoegen moest nemen met een derde plek achter eindwinnaar Michał Kwiatkowski en Damiano Caruso. De selectie van INEOS Grenadiers bestaat verder uit Rohan Dennis. Eddie Dunbar, Tao Geoghegan Hart, Filippo Ganna en Salvatore Puccio.

De WorldTour-ploeg kan meerdere renners uitspelen voor het klassement, want ook Rohan Dennis stond al eens op het podium van Tirreno-Adriatico. De Australiër werd in 2017 tweede achter Nairo Quintana. Dunbar en Hart zijn bergop niet te onderschatten, terwijl Ganna een kandidaat-winnaar is voor de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto.

Selectie INEOS Grenadiers voor Tirreno-Adriatico (7-14 september)

Rohan Dennis

Eddie Dunbar

Chris Froome

Filippo Ganna

Tao Geoghegan Hart

Salvatore Puccio

Geraint Thomas