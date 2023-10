dinsdag 3 oktober 2023 om 09:03

‘INEOS Grenadiers informeerde óók naar Juan Ayuso’

INEOS Grenadiers heeft bij UAE Emirates geïnformeerd naar Juan Ayuso. Dat meldt La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio. De interesse heeft echter tot niets geleid: de Spanjaard staat namelijk nog tot eind 2028 onder contract bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

De 21-jarige Ayuso geldt als een van de grootste rondetalenten van het moment. Vorig jaar stond hij op het podium van de Vuelta a España, dit jaar eindigde hij als vierde. Ondanks een hardnekkige blessure in het voorjaar, liet hij in 2023 meer mooie dingen zien. Zo won hij een tijdrit in de Ronde van Romandië en werd hij tweede in de Ronde van Zwitserland, waar hij bovendien twee ritten op zijn naam schreef.

Pogacar, Evenepoel en Roglic

INEOS Grenadiers is naarstig op zoek naar een renner die mee kan dingen naar de eindzege in een grote ronde. Ayuso is aldus niet de enige coureur waar INEOS Grenadiers zijn ogen op heeft laten vallen. Eerder liet de zaakwaarnemer van Tadej Pogacar ook al weten dat de Britse formatie interesse toonde in zijn poulain. Daarnaast hengelde het al naar de diensten van Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Het is nog onduidelijk waar Evenepoel en Roglic volgend jaar zullen rijden.

Info @Gazzetta_it – According to our sources @INEOSGrenadiers was interested in the possibility to sign @juann_ayuso (21 years old, 3° and 4° in the last two @lavuelta). But this is not going to happen, the spanish has a long term contract (till 2028) with @TeamEmiratesUAE

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) October 2, 2023