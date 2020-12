‘INEOS Grenadiers haalt Rod Ellingworth terug’

Rod Ellingworth keert terug bij INEOS Grenadiers. De Brit vertrok onlangs als manager bij Bahrain McLaren omdat hij voor een nieuwe kans wilde gaan, en volgens Cyclingnews gaat dat om een terugkeer bij de ploeg van Dave Brailsford. Daar krijgt Ellingworth de rol van Director of Racing.

Ellingworth was in het verleden betrokken bij de oprichting van Team Sky en als performance manager medeverantwoordelijk was voor de sportieve prestaties van de ploeg. Maar vanaf 1 oktober 2019 was hij officieel ploegbaas bij de WorldTour-formatie van Bahrain McLaren.

“Het is tijd om wat anders te gaan doen”, zei Ellingworth toen hij vorige week zijn vertrek aankondigde bij Bahrain McLaren. Bij INEOS Grenadiers komt hij ook Dan Hunt tegen. Die wordt naar verluidt aangewezen als nieuwe Director of Performance bij de sterrenformatie.