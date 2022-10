Individueel goud voor geëmotioneerde Yoeri Havik: “Amy Pieters geloofde er wel in”

Yoeri Havik knalde vrijdagavond op imposante wijze naar goud op het WK-puntenkoers. De Nederlander nam maar liefst drie winstrondes, waardoor hij met overmacht de zege pakte. “Amy Pieters was een van de mensen die erin geloofden dat ik op de individuele nummer iets kon bereiken. Ik heb nooit geloofd dat ik dit kon.”

“Ik geloof dit zelf niet”, vertelde Havik na afloop voor de camera van NOS. “Ik voelde na 30 rondes wel hoe sterk ik was, maar het duurde nog lang. Ik zei tegen mezelf dat ik daarna echt alles goed moest doen. Daarna kon ik afstemmen op Rogert Kluge, die is gewoon heel groot en ik zat lekker in zijn wiel”, lachte de Nederlander.

Havik reed op die manier naar goud, Kluge nam het zilver. “Het was heel moeilijk om mijn kop erbij te houden. Het is moeilijk om vragen te beantwoorden, als die over Amy (Pieters, red.) gaan. Dan moet ik aan haar denken”, aldus een geëmotioneerde Havik. “Natuurlijk krijgt ze er iets van mee. Zij was een van die mensen die erin geloofden dat ik op de individuele nummers iets kon bereiken. Ik hield het altijd lekker veilig bij de koppelkoers.”