In Tour afwezige Mark Padun start in Settimana Ciclistica Italiana

Mark Padun komt deze week voor het eerst in actie sinds zijn ijzersterke optreden in het Critérium du Dauphiné. De klimmer uit Oekraïne is door Bahrain Victorious opgesteld in de Settimana Ciclistica Italiana (UCI 2.1, 14-18 juli) waar Padun de kopman voor het klassement is.

De afwezigheid van Padun in de Tour de France-selectie zorgde voor een aantal vraagtekens. In de laatste voorbereidingskoers op de Tour liet hij namelijk een hoogvorm zien. Padun wist namelijk de laatste twee bergetappes solo te winnen, terwijl hij ook de bergtrui veroverde in de Dauphiné. Ook voor de Olympische Spelen is hij niet geselecteerd.

Settimana Ciclistica Italiana, een rittenkoers die voor het eerst georganiseerd wordt, vindt plaats op het Italiaanse eiland Sardinië. “Ons doel is om een podiumplaats te behalen met Mark Padun”, vertelt ploegleider Alberto Volpi. “We willen graag meedoen in het klassement, maar kijken ook naar een ritzege. Voor sommige renners is deze ronde de laatste test voor de Olympische Spelen. Het is een geweldige voorbereiding voor renners als Damiano Caruso, Gino Mäder en Jonathan Milan.”

Padun krijgt naast Caruso, die tweede werd in de voorbije Giro d’Italia, Mäder en Milan ook Santiago Buitrago, Stephen Williams en Domen Novak met zich mee.