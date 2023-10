maandag 23 oktober 2023 om 10:26

In het spoor van Milan Vader: mountainbikester Sophie von Berswordt wordt wegprof bij Jumbo-Visma

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma heeft zich versterkt met Sophie von Berswordt. De 27-jarige Nederlandse was in het verleden vooral actief op de mountainbike, maar gaat haar geluk nu ook beproeven in het profpeloton op de weg. Ze heeft een tweejarig contract getekend bij de Nederlandse formatie.

Von Berswordt werd in 2018 zesde op het WK mountainbike. In de jaren erna nam ze deel aan alle Europese- en wereldkampioenschappen, maar ze haalde de Olympische Spelen van Tokyo niet. Ze koos er daarom voor om zich wat breder te oriënteren. “Ik begon me af te vragen wat er nog meer te beleven is in de wielersport”, vertelt Von Berswordt op de site van Jumbo-Visma. “Dus toen ik de kans kreeg om af en toe ook een wegwedstrijd te rijden met het Watersley R&D Road Team greep ik die met beide handen aan.”

Verschil met mountainbiken

De Noord-Hollandse heeft veel plezier op de weg. “Het tactische aspect van wielrennen vind ik heel interessant. En het samenwerken, het voor elkáár rijden als teamgenoten, spreekt me aan. Mountainbiken is veel individualistischer. Als je niet wint, heb je het eigenlijk niet goed genoeg gedaan. Dat is in het wegwielrennen anders. Ik kan straks ook zonder te winnen een hele goede wedstrijd rijden als ik een van mijn teamgenoten help.”

Wel denkt Von Berswordt voordeel te hebben van haar achtergrond als mountainbikester. “Dankzij het mountainbiken heb ik een goede beheersing over mijn fiets. Hierdoor kan ik mi al redelijk goed handhaven in het peloton. Dat geeft zelfvertrouwen. Al realiseer ik me ook dat ik nog veel moet leren, hoor. Het zal zeker wennen zijn om te koersen in het profpeloton.”

Zwaardere voorjaarsklassiekers

In welke koersen mogen we haar dan van voren verwachten? “Ik verwacht dat ik in de wat zwaardere voorjaarsklassiekers het beste tot mijn recht kom”, stelt ze. “De Amstel Gold Race, Waalse Pijl, maar ook Strade Bianche. Of dat ook echt zo is, moet ik ervaren. Op korte termijn focus ik me vooral op het sterker worden en ervaring opdoen. Volgend jaar om deze tijd wil ik mijn exacte doelen haarscherp hebben.”

Rutger Tijssen, de sporttechnisch manager van Jumbo-Visma Women, wil Von Berswordt de tijd gunnen om zich aan te passen. “We gaan samen ontdekken waar de exacte kwaliteiten van Sophie liggen en welke punten aandacht behoeven. Dat is een proces waarin we wellicht snel stappen kunnen zetten. Sophie heeft op de mountainbike laten zien dat ze talent heeft, technisch sterk is en dat ze beschikt over doorzettingsvermogen. Dat is een heel mooie basis.”