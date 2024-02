dinsdag 6 februari 2024 om 14:20

In de Tour of Antalya komen de mannen van TDT-Unibet weer in actie

Er staan deze week meerdere wielerwedstrijden op het programma. Zo begint komende donderdag in de toeristische havenstad Side de vijfde editie van de Tour of Antalya. De organisatie van deze 2.1-rittenkoers kan onder meer rekenen op de aanwezigheid van twee ProTeams en TDT-Unibet. WielerFlits blikt kort vooruit.

Over de geschiedenis van de Tour of Antalya valt niet veel te vertellen. In 2018 werd de eerste editie verreden en gewonnen door de Rus Artem Ovechkin. Dat jaar was CCC Sprandi Polkowice nog de grootste ploeg op de startlijst. De Tour of Antalya mag een regionaal staatsproject genoemd worden. De gelijknamige provincie Antalya is de grote motor achter de rittenkoers, terwijl ook de Turkse wielerbond en de lokale steden flinke steun geven aan de ronde.

In de Tour of Antalya zagen we de voorbije jaren al de nodige Nederlandse en Belgische successen. Zo won een zekere Mathieu van der Poel in de editie van 2019 de openingsrit. Het bleek voor de Nederlander de aanzet tot een uitermate succesvolle voorjaarscampagne, in een seizoen waarin hij ook de stap wist te zetten naar de absolute wereldtop op de weg.

Begin 2021 zouden diverse grote ploegen afreizen naar de Turkse Rivièra, zoals Team DSM, Astana-Premier Tech, UAE Emirates, Israel Start-Up Nation, Deceuninck-Quick-Step en Movistar. Maar die editie ging uiteindelijk niet door vanwege de coronacrisis. Maar van uitstel kwam gelukkig geen afstel en in 2022 ging de wedstrijd gewoon weer door. De eindzege ging dat jaar naar Jacob Hindsgaul, de beloftevolle Deen die inmiddels al een punt heeft gezet achter zijn wielercarrière.

In 2023 werd de Tour of Antalya op het laatste moment weer afgelast. De meerdaagse wielerkoers zou dat jaar eigenlijk plaatsvinden van 9 tot en met 12 februari, maar Turkije werd enkele dagen voor de start getroffen door twee zware aardbevingen, met veel slachtoffers tot gevolg. Het waren de zwaarste bevingen in Turkije sinds 1939.

Over het parcours

De Tour of Antalya begint donderdag met een vlakke, 135 kilometer lange rit van Side naar Antalya. De dag erna wordt opnieuw gefinisht in Antalya, maar starten de renners in Demre. In het middenstuk van deze etappe moet behoorlijk geklommen worden en dus is het maar de vraag of we aan het einde van de rit gaan sprinten.







In de derde etappe zal het klassement volledig op de schop gaan. De finishstreep is namelijk getrokken op een buitengewoon zware beklimming (6,9 km aan 9,1%) in Tahtali. De slotetappe van en naar Antalya bevat ook weer aardig wat klimwerk, maar de finale gaat vooral in dalende lijn.

Namen om naar uit te kijken

De organisatie van de Tour of Antalya kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van twee WorldTeams met Bahrain Victorious en Alpecin-Deceuninck. Bij die eerste ploeg zien we onder meer de Italiaanse klimmer Edoardo Zambanini en de snelle Sloveen Matevž Govekar. Alpecin-Deceuninck rekent dan weer op onder andere Ramon Sinkeldam, Senne Leysen en Jensen Plowright.

Uno-X Mobilty, Q36.5, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Tudor, Team Polti-Kometa, Team Corratec-Vini Fantini, Bingoal WB, Team Novo Nordisk en TDT-Unibet zijn dan weer de ProTeams met een uitnodiging. De selectie van de Nederlandse formatie bestaat uit Hartthijs de Vries en Martijn Budding en nieuwkomers Jelle Johannink, Owen Geleijn, Axel Huens, Charles Paige en Cedrik Bakke Christophersen.

Andere renners om in de gaten te houden, zijn Walter Calzoni (Q36.5), Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizane), Simon Pellaud (Tudor), Paul Double (Team Polti-Kometa), Kristian Sbaragli en Jakub Mareczko (Team Corratec-Vini Fantini) en Marco Tizza (Bingoal WB). Opvallend: er staan maar liefst veertien continentale teams aan het vertrek.