Daryl Impey over eindzege: “We hebben een buffer nodig” vrijdag 24 januari 2020 om 09:10

Daryl Impey deed vandaag goede zaken in de Tour Down Under door enkele bonificatieseconden te sprokkelen, maar de Zuid-Afrikaan beseft dat het niet genoeg is om zondag voor een derde keer de ronde te winnen. “We moeten met voorsprong beginnen aan de slotrit naar Willunga Hill”, aldus Impey.

De renner van Mitchelton-Scott wist op weg naar Murray Bridge drie bonificatieseconden te verzamelen, waardoor hij in het klassement nog maar drie seconden achterstand heeft op zijn grote concurrent Richie Porte. “Jammer genoeg wist ik niet de volle buit te pakken, aangezien Trek-Segafredo Mads Pedersen heeft en Jasper Philipsen voor de puntentrui gaat.”

“Dat maakt het toch wat lastig”, zo doelt Impey op het sprokkelen van extra seconden. “Maar we gaan onze tactiek niet wijzigen, we blijven er vol voor gaan. Elke seconde telt, aangezien het moeilijk zal worden om Richie zondag te verslaan. Ik heb een buffer nodig voor de slotrit, willen we opnieuw de eindzege pakken”, beseft de Zuid-Afrikaanse titelverdediger.

Ploegleider Matthew White blijft net als Impey strijdbaar. “We hoopten zoveel mogelijk bonificatieseconden te pakken, maar helaas moesten we opboksen tegen enkele sprinters. De jongens hebben het goed gedaan. Er zijn nog altijd zestien seconden te verdelen en we willen graag de leiderstrui veroveren voor de slotetappe.”