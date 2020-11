Iljo Keisse: “Het zou niet slecht zijn voor Remco om weg te gaan uit België”

Iljo Keisse had normaal gesproken dit seizoen moeten werken voor Remco Evenepoel, maar de ervaren renner zag zijn jonge ploeggenoot door een val een groot deel van het jaar missen. “Het klikt goed tussen Remco en mij.”

Evenepoel heeft laten zien wat hij kan en dat is niet normaal, zegt Keisse in Het Laatste Nieuws. De hardrijder, die in december 38 jaar wordt, is de steun en toeverlaat van de ronderenner (20) bij Deceuninck-Quick Step. “Het is een uitdaging, maar ook dankbaar om me over hem te ontfermen en zoveel mogelijk te doen waardoor hij zo snel mogelijk nog beter kan worden. Noem het een spoedcursus. Het moet nu allemaal gebeuren, gewoon omdat het kan.”

Dat er te veel wordt verwacht van Evenepoel, vindt hij. “Wat kan je nog te veel verwachten van hem? Hij zal dit misschien niet graag lezen, maar het zou niet slecht zijn voor hem om weg te gaan uit België. Naar een plek waar hij meer bergop kan trainen en waar het beter weer is. Naar Monaco? Dat maakt niet uit. Een plek waar hij meer met rust wordt gelaten. Dat zou het voor hem gemakkelijker maken. Want het gaat alleen maar erger worden.”

‘Die rare manier van doen van Nibali werkt Evenepoel op de zenuwen’

Ook gaat Keisse in op de houding van Vincenzo Nibali richting Evenepoel. “Nibali heeft het met iedereen moeilijk. En iedereen heeft het moeilijk met Nibali. Soms komt hij naast je rijden en maakt hij uit het niets een praatje. ’s Anderendaags rijdt hij je straal voorbij. Intimiderend? Natuurlijk. Nibali is een grote coureur. Wat hij doet, doet hij bewust. Die rare manier van doen van Nibali werkt Evenepoel op de zenuwen.”

Volgens de ervaren kracht van Deceuninck-Quick Step heeft Nibali Evenepoel in de Ronde van Lombardije in de fout gedwongen in de afdaling van de Muro di Sormano, waardoor Evenepoel een bocht miste en viel. “Ja. Maar dat doet hij met iedereen. Dat heeft hij in de Giro ook gedaan. Daar kan je niks van zeggen. Dat is koers. Evenepoel had het wiel van Nibali moeten houden. Hoe verder je achter komt, hoe moeilijker het is.”