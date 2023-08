maandag 28 augustus 2023 om 10:23

Ilan Van Wilder vindt rol binnen Soudal Quick-Step: “Heb de balans gevonden”

Ilan Van Wilder won zondag de Deutschland Tour en loste daarmee een aantal vragen in zijn hoofd op. De Belg van Soudal Quick-Step ziet nu welke rol hij binnen het Belgische WorldTeam heeft. “Ik denk dat ik mijn balans heb gevonden als het aankomt op mijn rol.”

“Ik wil verder groeien en resultaten boeken in dit soort koersen. Tegelijkertijd wil ik de ploeg helpen in de grote ronden. Na dit succes kan ik niet wachten om naar Canada te gaan, waar we voor meer goede resultaten gaan”, aldus de 23-jarige Belg.

Van Wilder hield een fantastisch gevoel over aan de Deutschland Tour, gaat hij verder in het persbericht van zijn team. “Mijn eerste prof- en eindzege in dezelfde week. Het was een geweldige koers met de ploeg en we kunnen trots zijn op wat we hebben bereikt. Mijn zege op de tweede dag hebben de jongens er alles aan gedaan om mijn trui te verdedigen.”

“Ik wil ze daarvoor bedanken en om er te staan op de meest hectische momenten”, aldus de Belg, die donderdag in Merzig de fundering voor zijn eindzege legde door Felix Grosschartner en Pavel Sivakov voor te blijven.