Ilan Van Wilder vijfde in slotrit Burgos: “Blij met dit niveau na alle tegenslagen”

Ilan Van Wilder kende dit seizoen al de nodige pech. Zaterdag kwam er echter een opsteker voor de 22-jarige Belg, want hij eindigde als vijfde in de slotrit van de Ronde van Burgos, tussen enkele grote namen. “Een top-5 klassering in deze zware koers is goed voor mijn moraal”, zegt Van Wilder op de site van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

“Ik ben blij dat ik dit niveau haal na alle tegenslagen die ik heb gehad”, aldus de klimmer uit Jette. Van Wilder onderging een knieoperatie in aanloop naar het seizoen, kreeg vroeg in het jaar corona, viel in de Ronde van Catalonië, kon vervolgens niet op hoogtestage na een griepepidemie in de ploeg en brak, net voordat hij mee zou doen aan de Giro d’Italia, zijn kaak in de Luik-Bastenaken-Luik. Alsof dat dat niet genoeg was, ging hij in de Ronde van Zwitserland weer onderuit en moest hij recentelijk de Tour de Wallonie missen vanwege buikgriep.

“Ik heb nu meer vertrouwen voor de volgende koersen”, zegt Van Wilder na de Ronde van Burgos, die hij als vijfde in de algemene rangschikking beëindigde. “Om eerlijk te zijn had ik geen idee hoe het met de vorm gesteld was voor deze week. Ik was ziek voor de Tour de Wallonie en miste die koers. Ik heb de afgelopen weken hard gewerkt en was erg gemotiveerd. Ik startte de koers met een goed resultaat (hij werd achtste in de openingsrit, red.) en dat hielp.”

“Ik voelde me goed op de klim”, zegt hij over de laatste beklimming van de rit van zaterdag, de Lagunas de Neila. “Toen ze versnelden koos ik voor mijn eigen tempo, want ik voelde dat ik anders meer tijd ging verliezen als ik probeerde aan te klampen. Ik haalde nog wat renners bij en maakte zo nog een sprongetje in het klassement.”