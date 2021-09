Ilan Van Wilder maakt rentree in Grand Prix de Wallonie

Ilan Van Wilder zal woensdag voor het eerst sinds de Clásica San Sebastián weer aan de start verschijnen van een wielerkoers. De Belg, die al een tijdje in onmin leeft met de ploegleiding van Team DSM, maakt deel uit van de definitieve selectie voor de Grand Prix de Wallonie.

De 21-jarige Van Wilder kwam zes weken geleden tijdens de Clásica San Sebastián voor het laatst in actie voor Team DSM. De beloftevolle Belgische ronderenner wist de Baskische koers niet uit te rijden en werd vervolgens niet meer opgeroepen voor een wedstrijd. Woensdag mag Van Wilder echter weer een rugnummer opspelden. Tiesj Benoot, Marco Brenner, Felix Gall, Florian Stork, Kevin Vermaerke en Henri Vandenabeele zijn woensdag zijn ploeggenoten.

Onmin en onvrede

Van Wilder en Team DSM leven al een tijdje op gespannen voet, nadat de renner liet weten graag te willen vertrekken bij de Duitse WorldTour-formatie. Van Wilder stuurt dus aan op een vertrek bij Team DSM, maar heeft nog wel een doorlopend contract tot eind 2022. In een exclusief interview met WielerFlits sprak hoofdcoach Rudi Kemna uit dat ze Van Wilder niet willen laten gaan.

Van Wilder, die buiten de selectie voor de Vuelta a España werd gelaten, uitte in augustus via social media nog zijn teleurstelling. “Ik kan niet uitleggen hoe teleurgesteld ik daarover (zijn niet-selectie voor de Vuelta, red.) ben en hoe down ik mij heb gevoeld de afgelopen weken. Een ding is zeker: ik ga proberen mijn plezier en motivatie terug te vinden op de fiets, en hopelijk kan ik dat vanaf volgend jaar doen in een nieuwe omgeving. I’ll be back.”