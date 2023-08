Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke verlengen contract bij Soudal Quick-Step

Video

Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke hebben hun contract verlengd bij Soudal Quick-Step. De twee Belgische renners, die in de grote rondes in dienst rijden van Remco Evenepoel, blijven minstens tot het einde van 2025 bij de Belgische ploeg.

Van Wilder is sinds het einde van 2021 actief als renner van Soudal Quick-Step. Vervaeke kwam er begin 2022 bij. De twee waren onder meer een zeer belangrijke schakel in de eindzege van Evenepoel in de Vuelta a España van vorig jaar. De 23-jarige Van Wilder is alvast zeer blij met zijn contractverlenging: “Voor mij is het belangrijk om gelukkig te zijn in het team. Dit was een van de factoren die het makkelijk maakte om een nieuwe overeenkomst te tekenen.”

Voor de camera van WielerFlits geeft Van Wilder wat meer uitleg: “Het was geen moeilijke beslissing. Het is mooi om in een Belgische ploeg te kunnen rijden, samen met een kampioen zoals Remco Evenepoel. (…) Daarnaast wil ik ook zelf nog groeien. Dat is dan voornamelijk in kleine rittenkoersen. Het is nog te vroeg voor mij om in grote rondes voor eigen kansen te rijden.”

Vervaeke spreekt dan weer van ‘de beste beslissing in zijn leven’. “Ik heb mezelf bij deze ploeg hervonden, ik heb mijn passie voor wielrennen herontdekt en dat heeft me gelukkig gemaakt. Het winnen van de Vuelta en Luik met Remco zijn twee van de beste herinneringen. Ik had elke keer het gevoel dat ik bijdroeg aan de geschiedenis van het wielrennen. Ik ben klaar voor meer en hoop de ploeg de komende twee seizoenen aan andere klinkende overwinningen te helpen”, vertelde Vervaeke op de ploegsite.

‘Makkelijke beslissing’

Ploegbaas Patrick Lefevere vult aan: “De diensten van zowel Ilan als Louis behouden was een makkelijke beslissing, een deel van ons lange termijn plan, en we zijn blij dat ze beiden besloten hebben om bij ons te blijven. Ze zijn nog maar twee jaar geleden bij de ploeg gekomen, maar ze hebben zich al vaak laten zien in allerlei wedstrijden. Deze prestaties en ook hun karakter hebben ons overtuigd dat ze hier op hun plaats zijn.”