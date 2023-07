Ilan Van Wilder (4e) over gevaarlijke finale: “Het was kamikaze richting de finish”

Video

Ilan Van Wilder was na afloop van de derde rit in Polen vooral blij dat hij ongeschonden door de dag is gekomen. De coureur van Soudal-Quick Step vond de finale erg gevaarlijk: “Richting de finish was het kamikaze. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.”

“Het was echt gevaarlijk, met die afdaling en smalle weg in de laatste kilometers. Je moest vooral gewoon bij de eerste twintig blijven zitten om nog een beetje kans te maken, anders kon je niet veel meer doen. Degene die als eerste door de bocht kwam, die won.”

Over zijn eigen dag Van Wilder wel te spreken. De coureur van Soudal Quick-Step eindigde op de vierde plaats en staat nu vijfde in het algemeen klassement, op twintig seconden van leider Matej Mohoric.

“Deze etappe was niet echt op mijn lijf geschreven. Ik heb op zich wel een degelijke punch, maar ben geen echte puncher”, eindigt hij. “Met het oog op het klassement was het goed. Mijn conditie is beter dan verwacht hier.