Ignatas Konovalovas nog steeds in ziekenhuis na val

Een week na zijn val in de Tour de France heeft Ignatas Konovalovas nog steeds het ziekenhuis van Brest niet mogen verlaten. Bij zijn val in de openingsrit liep de Litouwse leadout van Arnaud Démare verschillende blessures op.

Konovalovas was samen met zijn ploeggenoot Valentin Madouas betrokken bij een van de grote valpartijen in de slotfase van de eerste etappe. Terwijl Franse renner zijn weg kon vervolgen, was het voor de Litouwer einde verhaal. Dat was een aderlating voor Arnaud Démare, die daarmee een belangrijke schakel uit zijn sprinttrein zag wegvallen.

De gevolgen voor Konovalovas waren groot. Hij liep een hoofdtrauma, drie wervelbreuken en een kneuzing van de alvleesklier op. De renner bleef voorlopig ter observatie in het ziekenhuis, meldt L’Équipe. Hij hoeft niet te worden geopereerd maar ondergaat dinsdag wel een controlescan, liet ploegarts Jacky Maillot van Groupama-FDJ weten.