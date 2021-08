Ide Schelling tweede in Noorwegen: “Nagenoeg perfecte dag”

Ide Schelling keert met de tweede plaats in het eindklassement terug uit de Tour of Norway. Op de slotdag kwam de Nederlandse renner van BORA-hansgrohe in het peloton over de finish en zag hij zijn ploeggenoot Matthew Walls de laatste etappezege pakken.

“Ik denk dat we een nagenoeg perfecte dag hadden. De ploeg deed het geweldig en hield ons de hele dag veilig”, liet Schelling na afloop van de etappe weten via de website van zijn ploeg. “Ik ben blij dat Matthew het kon afmaken en de etappe kon winnen, en dat ik mijn tweede plaats in het algemeen klassement kon veiligstellen. Er was niet veel meer te wensen.”

De Nederlander begon de Tour of Norway met de tweede plaats achter Ethan Hayter en was in de dagen daarna sterk genoeg om zijn tweede plek in het klassement vast te houden. Dit seizoen won hij al de GP des Kantons Aargau en was hij vierde in de Brabantse Pijl en vijfde in de Circuito de Getxo, de Baloise Belgium Tour en de GP Industria e Artigianato.