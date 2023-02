Ide Schelling toont zich in Muscat Classic: “Hij lag kort voor de meet nog tweede”

Ide Schelling is na een tegenvallend 2022 weer op de weg terug. De 25-jarige Hagenees deed vrijdag mee om de zege in de Muscat Classic. Uiteindelijk eindigde hij als achtste.

“Ons plan was vandaag om er een zware finale van te maken”, blikt sportief directeur Rolf Aldag terug. “In de finale wilden we aanvallen en Ide achter de hand houden voor een sprint.”

“Uiteindelijk vielen Ide en Ben Zwiehoff aan op de laatste klim. Ook Emanuel Buchmann heeft het nog geprobeerd. Op tweehonderd meter van de streep lag Ide nog tweede, maar daarna kwamen de sprinters nog over hem heen.”

“Als de wind anders had gestaan vandaag was er misschien meer mogelijk geweest”, eindigt Aldag. “Nu met de tegenwind op de slotklim was het onmogelijk om weg te rijden uit het peloton. We mogen tevreden zijn met het resultaat en kijken vooruit naar de Ronde van Oman.”