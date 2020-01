Ide Schelling maakt WorldTour-debuut in Tour Down Under zaterdag 11 januari 2020 om 08:42

Ide Schelling is door zijn nieuwe team BORA-hansgrohe opgesteld voor de Tour Down Under. Daarmee maakt de Nederlander al vroeg in het seizoen zijn debuut in een WorldTour-wedstrijd.

Schelling maakte onlangs de overstap van SEG Racing naar BORA-hansgrohe, waar hij als neoprof een tweejarig contract tekende. De Duitse ploeg laat de Nederlander meteen kennismaken met het grote werk, want zijn naam staat bij de zeven namen die aan de start staan van de Tour Down Under. Ook Erik Baška, Cesare Benedetti, Martin Laas, Jay McCarthy, Juraj Sagan en Michael Schwarzmann reizen af naar Australië.

De Tour Down Under wordt verreden van 21-26 januari.

Selectie BORA-hansgrohe voor de Tour Down Under 2020

Erik Baška

Cesare Benedetti

Martin Laas

Jay McCarthy

Juraj Sagan

Ide Schelling

Michael Schwarzmann