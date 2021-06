Ide Schelling kan bolletjestrui niet geloven: “Sta ik echt in deze trui?”

“Ik kan het nog niet geloven. Sta ik echt in deze trui?” Het antwoord is ‘ja’. Tourdebutant Ide Schelling sprong in de openingsrit van de Tour de France mee met de vroege vlucht en vergaarde dankzij een solo genoeg punten om de eerste leider in het bergklassement te worden.

“Dat het lukte om in de kopgroep mee te zitten, was al heel mooi. Bij de eerste twee bergsprints merkte ik wel dat er een of twee sterker waren dan ik. Toen dacht ik ‘hé, hoe gaan we dit oplossen?'”

De 23-jarige Hagenees van BORA-hansgrohe besloot zijn medevluchters te verrassen. “Ik heb altijd wel een paar sneaky plannetjes achter de hand, dus ik bedacht om aan het begin van het klimmetje te verrassen met een aanval en dat lukte. Ik riep: ‘gelletje, gelletje!’, dus ze dachten dat ik mij ging laten uitzakken en ineens kletste ik weg. Toen had ik gelijk zo’n groot gat dat ik vanuit de ploegauto hoorde: ‘Ide, rijd maar door’. Dat heb ik gedaan en dat ging erg goed. Ik heb ervan genoten”, klinkt het koeltjes.

Vroege vlucht

De vroege vlucht en daarna een solo leverde hem naast de bollentrui ook de prijs voor de strijdlust op. Een dubbele gang naar podium op de dag van zijn Tourdebuut. “Dit had ik echt niet durven dromen. Echt ongelooflijk.

Vanochtend liet ik weten voor de bollentrui te gaan, maar om het dan ook te doen is wel even iets anders.”

In de tweede etappe van Perros-Guirec naar de Mur-de-Bretagne zijn onderweg drie beklimmingen van vierde categorie op het programma en moeten de renners tweemaal de Mur-de-Bretagne (derde categorie) beklimmen. Of hij zijn trui gaat verdedigen weet Schelling nog niet. “Vanavond eerst even het rondeboek bekijken”, grapt hij. “Dat het zo goed gaat had ik niet verwacht. Maar ik denk dat de ploeg wel wil dat ik de trui vasthoud.”