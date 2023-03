Ide Schelling derde in Catalonië: “Plan was om voor Konrad te gaan”

Hij zou eigenlijk helemaal niet meesprinten, maar na een val van Patrick Konrad kreeg Ide Schelling een vrijgeleide om zijn eigen sprint te rijden. En met succes, want de Nederlander van BORA-hansgrohe eindigde in de openingsrit van de Ronde van Catalonië keurig als derde, achter wereldtoppers Primož Roglič en Remco Evenepoel.

Na afloop was Schelling dan ook goedgemutst. “Ja het was een goede sprint. We hadden het plan om voor Patrick Konrad te gaan. Ik zou eigenlijk een lead-out voor hem doen, maar hij was betrokken bij een valpartij. Het was eerst nog onduidelijk, maar toen kreeg ik jammer genoeg door dat hij was gevallen. Toen dacht ik: lets go for it!”, reageert hij voor de camera van Eurosport.

“Ik had al wel wat energie verspeeld, maar ik had nog wel de benen om mee te sprinten. Ik zat zo rond de 25ste positie, wat oké is, maar ik kon gelukkig de goede wielen volgen en ik had goede benen.” Schelling kwam na een sterke sprint als derde over de streep, na twee absolute wereldtoppers met Roglič en Evenepoel.

Kansen

“In het heetst van de strijd had ik geen idee wie waar zat. Ik concentreerde me op mijn eigen sprint, maar het is cool om met die mannen op het podium te staan. Dat komt niet vaak voor. Ik ben tevreden. Toen ik hiernaartoe kwam, wist ik niet of ik goed zou zijn. Ik heb hiervoor wel een paar goede trainingsweken afgewerkt, hier in de buurt in Girona.”

Schelling ziet verder nog kansen in de Ronde van Catalonië. “Ik ben echter geen klimmer, dus ik zie me hier niets doen voor het algemeen klassement. Maar mogelijk zijn er kansen in etappes vier en zes en er is natuurlijk de slotrit in Barcelona”, klinkt het vol zelfvertrouwen.