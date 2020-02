IBS Capital Allies nieuwe sponsor ploegenklassement Topcompetitie donderdag 6 februari 2020 om 14:40

De Nederlandse Loterij Topcompetitie heeft IBS Capital Allies gestrikt als nieuwe sponsor voor het ploegenklassement. Voor Harold Knebel, de CEO van de financiele dienstverlener, betekent het een kleinschalige terugkeer in de wielersport. Knebel stond tussen 2008 en 2012 aan het hoofd van de Rabobank-wielerploeg.

Vanaf dit jaar wordt er meer nadruk gelegd op het ploegenklassement van de Topcompetitie. Om duidelijk te maken welke ploeg het klassement leidt, dragen de renners opvallende oranje rugnummers voorzien van het sponsorlogo van IBS. “Ons bedrijf heet voluit IBS Capital Allies. Allies slaat ook op bondgenootschap. Dat is ook de manier waarop we met klanten omgaan”, legt Knebel uit. “In de Topcompetitie zie je dat terug in het ploegenklassement. Het wielrennen is een sport waarin zowel het individu als de ploeg het werk moet doen. Die ploeg die dat het best doet krijgt een beloning. Dat is precies wat wij willen benadrukken met onze bedrijfsmatige aanpak. Het maakt het leuk om dit terug te zien in de sport.”

“Ons bedrijf ondersteunt Topcompetitie-oprichter Flavio Pasquino al jarenlang. Het heeft heel wat voeten in aarde gehad voordat het goed van de grond kwam, maar nu staat er een behoorlijke competitie die zijn waarde al een aantal jaren bewijst”, aldus Knebel. “De ambitie was er om gezamenlijk wat te doen, en toen kwam er de mogelijkheid om het ploegenklassement te gaan ondersteunen. Dat vonden wij van IBS een mooi initiatief.”

Een terugkeer in de professionele wielersport ligt echter niet binnen de ambities van Knebel en IBS. “Ik draag de wielersport een ontzettend warm hart toe. Ik geniet van alle Nederlandse successen. Namens Rabobank ben ik trots op alle renners die nu furore maken in het peloton en die een deel van hun opleiding bij de Rabobank-ploeg hebben doorgemaakt. Ik heb daar aan mogen meewerken, daar geniet ik erg van, maar het is niet de bedoeling om professioneel in te stappen.” Knebel voorziet eerder een rol in samenwerkingen die stroken met het bondgenootschap dat IBS als kernwaarde heeft. “Dingen die je samen doet in de sport die hebben onze aandacht, met een opleidingskarakter of die draaien om samenwerking – zoals de duo-race Cape Epic – en kansen geven dan willen we daar verder in doorgroeien.”

IBS sponsorde Rob Harmeling en Erben Wennemars al eens in de Cape Epic. Vorig jaar werden Maarten Tjallingii en Erik Dekker ondersteund in de zwaarste mountainbikewedstrijd ter wereld. In 2021 is het opnieuw de bedoeling dat er een duo naar het mountainbike-event in Zuid-Afrika gaat. “Zo willen we ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de wielersport, door met bekende renners of oud-renners op te trekken”, aldus Knebel.

De Nederlandse Loterij Topcompetitie werd afgelopen jaar gewonnen door Dylan Bouwmans (Metec-TKH). De eerste wedstrijd van de Topcompetitie 2020 staat op zaterdag 29 februari op het programma met de Craft Ster van Zwolle.

Nederlandse Loterij Topcompetitie 2020

29 februari: Craft Ster van Zwolle

28 maart: Omloop van de Braakman

3 mei: Nummer 1 | Ton Dolmans Trofee

17 mei: Simac Omloop der Kempen

30 mei: Ronde van Limburg

13 t/m 14 juni: Beemsterkaas Profronde van Noord-Holland

1 juli: Tacx KlimTT Vaals

29 of 30 augustus: Tacx Ploegentijdrit

6 september: De Bruyn Metaal – Omloop van Valkenswaard

13 september: HLB Van Daal Eurode Omloop